Олбани
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

Источник: Российская газета

Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает агентство «Укринформ».

По его данным, у украинского политика запланирован ряд встреч с лидерами западных стран и международных организаций. Кроме того, Зеленский намерен обсудить с руководителями компаний США обеспечение энергетических потребностей Украины.

Ожидается, что Зеленский выступит на саммите будущего в штаб-квартире ООН, поприсутствует на заседании Совета Безопасности ООН и встретится в Белом доме с президентом США Джо Байденом.

Зеленский также намерен представить партнерам в США «план победы».

Ранее сообщалось, что во время визита в США украинский политик посетит завод по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон.