Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает агентство «Укринформ».
По его данным, у украинского политика запланирован ряд встреч с лидерами западных стран и международных организаций. Кроме того, Зеленский намерен обсудить с руководителями компаний США обеспечение энергетических потребностей Украины.
Ожидается, что Зеленский выступит на саммите будущего в штаб-квартире ООН, поприсутствует на заседании Совета Безопасности ООН и встретится в Белом доме с президентом США Джо Байденом.
Зеленский также намерен представить партнерам в США «план победы».
Ранее сообщалось, что во время визита в США украинский политик посетит завод по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон.