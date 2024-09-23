СДПГ Шольца выиграла выборы в Бранденбурге с 30,9% голосов

13 сентября старший научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в беседе с «Известиями» заявил, что СДПГ переживает период политических неудач и антирекордов, связанных в том числе с личностью ее лидера Олафа Шольца. А в этот же день газета Financial Times сообщила, что низкие рейтинги Шольца заставили СДПГ рассмотреть вариант исключения его из списка кандидатов на национальных выборах в парламент в 2025 году.