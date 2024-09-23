СДПГ Шольца выиграла выборы в Бранденбурге с 30,9% голосов

«По предварительным официальным результатам, предоставленным избирательным комиссаром земли, СДПГ, которая управляла землей вокруг столицы Берлина с момента воссоединения в 1990 году, набрала 30,9% голосов, опередив крайне правую партию “Альтернатива для Германии” (АдГ) с 29,2% голосов», — говорится в материале Reuters.
Агентство отмечает, что успех СДПГ может дать Шольцу небольшую передышку в партийных дискуссиях о его пригодности для повторного выдвижения кандидатом на пост канцлера на федеральных выборах, запланированных на сентябрь следующего года.
Однако маловероятно, что это даст ему или его партии значительную поддержку, учитывая, что действующий премьер-министр земли Бранденбург от СДПГ Дитмар Войдке дистанцировался от Шольца во время кампании и критиковал политику федерального правительства.
Согласно экзитполу, три четверти проголосовавших за СДПГ сделали это не из убеждений, а чтобы не подпустить к правительству ультраправых АдГ.
При этом на фоне экономических и миграционных проблем Германии рейтинг одобрения канцлера и Социал-демократической партии в стране стремительно падает. На региональных выборах в федеральных землях Саксония и Тюрингия СДПГ продемонстрировала рекордно низкие результаты, в то время как крайне правая «Альтернатива для Германии» стала одной из самых популярных партий среди избирателей. Набранные голоса позволяют партии участвовать в формировании земельных правительств.
13 сентября старший научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в беседе с «Известиями» заявил, что СДПГ переживает период политических неудач и антирекордов, связанных в том числе с личностью ее лидера Олафа Шольца. А в этот же день газета Financial Times сообщила, что низкие рейтинги Шольца заставили СДПГ рассмотреть вариант исключения его из списка кандидатов на национальных выборах в парламент в 2025 году.
В начале 2024 года рейтинг СДПГ, в которой состоит действующий канцлер Олаф Шольц, обвалился до рекордно низкого уровня — свой голос за нее готовы были отдать лишь 13% от общего числа населения.