СМИ: Байден вряд ли объявит о снятии ограничений на удары по России

Согласно официальному расписанию, в среду у Зеленского запланировано выступление на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. В четверг он должен будет посетить Белый дом в Вашингтоне для встречи с Байденом. Как сообщили в Белом доме, Байден и Зеленский обсудят украинский конфликт, а также «стратегическое планирование Украины и поддержку США».
«Байден (после встречи с Зеленским — ред.) вряд ли объявит, даст ли он разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты, включая британские Storm Shadow, на российской территории», — говорится в материале.
Неназванный дипломат из страны-члена НАТО заявил газете, что это решение «действительно британско-американское». Кроме того, газета подчеркивает, что это решение, даже если и будет принято, вряд ли «изменит ход конфликта».
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.