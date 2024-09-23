Маск заявил, что Байден и Харрис «наказывают» его

Один из пользователей соцсети выложил видеофрагмент выступления Сакса, в котором тот заявил, что действующая администрация Соединенных Штатов якобы не хочет признавать, что Маск предлагает лучшее решение по доступу в интернет в сельской местности, а также не признала то, что он создал лучшие электромобили. По мнению миллиардера, Байден и Харрис таким образом «наказывают» Маска за то, что он не демократ.