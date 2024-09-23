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Запад ставит Украину на первое место в дискуссиях ООН, заявил дипломат

ООН, 23 сен — РИА Новости. Страны Запада, несмотря на кризисы на Ближнем Востоке и в Газе, хотят поставить украинский кризис во главу угла всего, что обсуждает ООН, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.

Источник: © РИА Новости

«Они, очевидно, хотят поставить Украину во главу угла каждого вопроса, который обсуждает ООН. Это очень странно, потому что происходит много кризисов, включая очень острый кризис на Ближнем Востоке и в секторе Газа», — сказал Полянский, комментируя предстоящие общие прения в рамках высокой недели.

Десятого сентября в Нью-Йорке стартовала 79-сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня — событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

ООН