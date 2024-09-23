Запад ставит Украину на первое место в дискуссиях ООН, заявил дипломат

«Они, очевидно, хотят поставить Украину во главу угла каждого вопроса, который обсуждает ООН. Это очень странно, потому что происходит много кризисов, включая очень острый кризис на Ближнем Востоке и в секторе Газа», — сказал Полянский, комментируя предстоящие общие прения в рамках высокой недели.