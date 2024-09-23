Аргентину не пригласили на саммит БРИКС

«Начнем с того, что мы не получили приглашение на него. Если мы такое приглашение получим, мы его изучим и будет принято решение», — заявил посол.
Он подчеркнул, что Буэнос-Айрес не видит веских причин для присоединения к БРИКС, так как у Аргентины сложились хорошие отношения с ЮАР, КНР, Индией и Бразилией, а перспективой для себя страна видит вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития.
На саммите БРИКС в Йоханнесбурге
22 сентября аналитик Марсело Монтес заявил, что Аргентина, отказавшись от вступления в БРИКС, утратила дополнительные возможности по финансированию госдолга.
Ближайший саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.