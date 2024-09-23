Аргентину не пригласили на саммит БРИКС

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22—24 августа прошлого года было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Тем не менее Аргентина отклонила заявку на вступление в последний момент.