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«Пара недель». На Западе сделали неожиданное заявление о Курской области

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Выдавливание ВСУ из Курской области в ближайшие недели нанесет непоправимый ущерб отношению стран Запада к Владимиру Зеленскому, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Источник: © РИА Новости

«Зеленский смог продлить свои полномочия без выборов, и какое-то время казалось, что его положение надежно. Я предполагаю, что в то время он получил большую поддержку от США. Но я думаю, что теперь этот период заканчивается, и что на фоне неизбежного краха в Курской области и вполне возможного падения фронта в Покровске (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.), в ближайшие несколько недель мы сможем наблюдать требования перемен в Киеве», — отметил он.

По словам эксперта, для главы киевского режима сейчас критически важно удержать позиции ВСУ в Курской области на период его визита в США, во время которого он планирует выступить на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке и встретиться с Байденом для обсуждения украинского конфликта.

«Так что поездка Зеленского в Нью-Йорк вертится вокруг ситуации в Курской области. Если вторжение ВСУ рухнет <…>, то для Зеленского это будет полная катастрофа. Это только усилит и без того растущие сомнения на Западе относительно его способностей управлять Украиной на время этого кризиса», — считает Меркурис.

Подразделения ВСУ шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе завершится разгромом противника и выходом на госграницу.