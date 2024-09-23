«Пара недель». На Западе сделали неожиданное заявление о Курской области

«Зеленский смог продлить свои полномочия без выборов, и какое-то время казалось, что его положение надежно. Я предполагаю, что в то время он получил большую поддержку от США. Но я думаю, что теперь этот период заканчивается, и что на фоне неизбежного краха в Курской области и вполне возможного падения фронта в Покровске (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.), в ближайшие несколько недель мы сможем наблюдать требования перемен в Киеве», — отметил он.