Сергей Кравчук: Наша цель — это комфорт и уют для жителей Хабаровска

— На сегодняшний день этот сквер является самым большим по площади в городе. Наша цель — сделать территорию комфортной и удобной. Вместе с подрядчиками и жителями Индустриального района провел осмотр ремонтных работ. Обновление сквера завершится в начале октября. Также планируем дооснастить площадку теннисным столом и баскетбольным кольцом. Эти сооружения будут популярны среди детей и подростков, так как рядом находится школа. Я благодарен губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину за то, что он поддерживает нас в стремлении создавать такие зоны отдыха во всех районах города, — прокомментировал глава краевой столицы.