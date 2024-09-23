Сергей Кравчук: Наша цель — это комфорт и уют для жителей Хабаровска

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, проходит обновление сквера на улице Аксенова. В прошлом году эта общественная территория заняла первое место в онлайн-голосовании, набрав 7702 голоса. О том, как проходит реконструкция, расскажет корреспондент ИА AmurMedia.
Напомним, что в рамках реализации федеральной программы за период с 2019 по 2023 годы в Хабаровске было благоустроено 26 общественных пространств на общую сумму около 340 миллионов рублей. В целом по Хабаровскому краю за последние пять лет облагородили 571 общественную территорию в 56 населенных пунктах. На эти работы было выделено около 2 миллиардов рублей.
— Благодаря федеральной программе мы обустраиваем на территории города 5 вот таких территорий притяжения, 5 скверов. Для того чтобы жителям Индустриального района: младшего, среднего и пенсионного возрастов — было комфортно и приятно проводить здесь время, отдыхать активно и культурно. Жители этого района активно участвовали в рейтинговом голосовании по благоустройству сквера, — рассказал мэр города Сергей Кравчук.
Мэр проверил ход работ по реконструкции сквера на Пятой площадке. Строительные работы находятся на этапе завершения. Уже сегодня на территории установлены качели, лавочки, детская площадка, зона для катания на самокатах и проложены прогулочные дорожки. В парковой зоне сделано фонарное освещение, видеонаблюдение и водоотведение.
— На сегодняшний день этот сквер является самым большим по площади в городе. Наша цель — сделать территорию комфортной и удобной. Вместе с подрядчиками и жителями Индустриального района провел осмотр ремонтных работ. Обновление сквера завершится в начале октября. Также планируем дооснастить площадку теннисным столом и баскетбольным кольцом. Эти сооружения будут популярны среди детей и подростков, так как рядом находится школа. Я благодарен губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину за то, что он поддерживает нас в стремлении создавать такие зоны отдыха во всех районах города, — прокомментировал глава краевой столицы.