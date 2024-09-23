Талибы заявили о важности участия в саммите БРИКС

Ранее талибы направили Москве письменную заявку на участие и.о. вице-премьера страны, руководителя политического крыла движения «Талибан»* Абдула Гани Барадара в саммите БРИКС в Казани в октябре, текст письма имеется в распоряжении РИА Новости.
«Мы являемся жертвами кампании по клевете от некоторых СМИ. Важно, чтобы мы приняли участие в таком саммите и форуме и представили свои взгляды и позицию по обсуждаемым вопросам. Это необходимо для глобального мира, взаимопонимания, сотрудничества и мирного сосуществования», — сказал Шахин.
У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение «Талибан»* (под санкциями ООН за террористическую деятельность). Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения «Талибан»* из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность