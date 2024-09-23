В Башкирии приняли закон о льготах по капремонту для пожилых

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии приняли закон «О внесении изменения в статью 27 Закона Республики Башкортостан “Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан”.
Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что действие льгот по взносам на капремонт для одиноких пожилых граждан продляются на два года — до конца 2026 года.
«Собственникам жилых помещений в возрасте 70 лет и старше, которые проживают отдельно либо в составе семьи, состоящей из неработающих пенсионеров или неработающих инвалидов I-II группы, компенсируется 50% расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. По достижении 80 лет компенсируется уже 100%», — отметил Константин Толкачев.
Спикер парламента добавил, что расходы будут профинансированы за счет средств бюджета Башкирии на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Закон направлен на подпись главе Башкирии.