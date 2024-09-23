В Башкирии приняли закон о льготах по капремонту для пожилых

«Собственникам жилых помещений в возрасте 70 лет и старше, которые проживают отдельно либо в составе семьи, состоящей из неработающих пенсионеров или неработающих инвалидов I-II группы, компенсируется 50% расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. По достижении 80 лет компенсируется уже 100%», — отметил Константин Толкачев.