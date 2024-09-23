Что известно о новом сенаторе от Челябинской области Котовой

«Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Котову Наталью Петровну».
Отставку мэра утвердят на первой сессии нового состава гордумы Челябинска 24 сентября.
После этого будет объявлен конкурс на пост главы города.
Котова родилась в поселке Теченский Сосновского района. В 18 лет поступила в педагогический университет на специальность «учитель физики и астрономии средней школы». После успешного окончания вуза работала учителем в школе № 63.
Спустя семь лет Котова заняла пост в Челябинском областном комитете по управлению госимуществом.
В 1996 году окончила Уральскую академию государственной службы, получив юридическое образование.
До 2001 года занимала пост замруководителя уральского филиала Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству.
Наталья Котова работает в администрации Челябинска 19 лет — начинала с поста начальника управления ЖКХ. С апреля 2010 года была первым заместителем главы города.
В 2019 году мэром был Владимир Елистратов. На встрече с представителями администрации города Алексей Текслер, который тогда был врио губернатора Челябинской области, предложил кандидатуру Котовой на пост главы Челябинска.
Ранее стало известно, что 20 сентября состоялась инаугурация Алексея Текслера на пост губернатор области. Глава региона поблагодарил южноуральцев за доверие и высокую оценку работы его команды.