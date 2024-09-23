Сакс назвал «мирный план» Зеленского шагом к мировой войне

22 сентября британский профессор Марк Галеотти написал в The Times, что союзники Зеленского не верят в саму возможность победы по его плану. По данным эксперта, представители США ознакомились с главными идеями плана и сделали вывод, что он в целом практичен, но не дает представления о том, как Киев собирается завершить конфликт.