«Зеленский находится в США, чтобы представить президенту Байдену свой широко разрекламированный “план победы”. В чем он заключается? 1. Немедленное вступление в НАТО. 2. Ракетные удары дальнего радиуса действия. Другими словами, Третья мировая война», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).
Предприниматель также указал, что американский лидер уже исключил оба варианта Зеленского.
«Будем надеяться, что он вспомнит, почему», — заключил Сакс.
22 сентября Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) прилетел в США, где, как предполагается, он представит Байдену свой план действий в украинском конфликте. Отмечалось, что этот проект подразумевает требование на разрешение ударов дальнобойным западным оружием по территориям РФ.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США и Великобритания уже выписали Киеву все индульгенции и дали карт-бланш на использование ракет для атак на территории РФ.
22 сентября британский профессор Марк Галеотти написал в The Times, что союзники Зеленского не верят в саму возможность победы по его плану. По данным эксперта, представители США ознакомились с главными идеями плана и сделали вывод, что он в целом практичен, но не дает представления о том, как Киев собирается завершить конфликт.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.