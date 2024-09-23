ВС РФ уничтожили в Курской области французскую САУ Caesar. Военная операция на Украине, день 943-й

«Нам нужен порядок, при котором страны будут достойно представлены и, следовательно, будут делать это с помощью гораздо более справедливых органов, будь то Организация Объединенных Наций, Всемирный банк или Международный валютный фонд», — сказал французский президент на конференции по вопросам мира в Париже.