Губернатор НСО поручил усилить контроль за подготовкой служб к зиме

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области обсудили подготовку к зиме. Губернатор отметил, что теплосети и дорожные службы должны быть полностью готовы. Поручение усилить контроль в этой сфере Андрей Травников дал Министерству ЖКХ и Минтранспорта.