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Губернатор НСО поручил усилить контроль за подготовкой служб к зиме

Андрей Травник отметил, что «сбои будут рассматривать как аварийную ситуацию».

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области обсудили подготовку к зиме. Губернатор отметил, что теплосети и дорожные службы должны быть полностью готовы. Поручение усилить контроль в этой сфере Андрей Травников дал Министерству ЖКХ и Минтранспорта.

Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

Сообщается, что и.о. министра ЖКХ Евгений Назаров доложил — подключение тепла продолжается, работы завершатся к 29 сентября. Губернатор поднял тему так называемых «сбоев».

«Сбои будем рассматривать как аварийную ситуацию», — пресс-служба правительства цитирует слова Травникова.

Говорили на совещании также о работе в зимний период дорожных служб и техники. Отмечено, что специалисты должны быть готовы провести ямочный ремонт, ведь перепады температур сказываются на асфальте.

Андрей Травников поручил ознакомиться с опытом других городов: применяемые технологии, оборудование, смеси.

ЖКХ