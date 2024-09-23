Губернатор НСО поручил усилить контроль за подготовкой служб к зиме

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области обсудили подготовку к зиме. Губернатор отметил, что теплосети и дорожные службы должны быть полностью готовы. Поручение усилить контроль в этой сфере Андрей Травников дал Министерству ЖКХ и Минтранспорта.
Информация об этом появилась на сайте правительства региона.
Сообщается, что и.о. министра ЖКХ Евгений Назаров доложил — подключение тепла продолжается, работы завершатся к 29 сентября. Губернатор поднял тему так называемых «сбоев».
«Сбои будем рассматривать как аварийную ситуацию», — пресс-служба правительства цитирует слова Травникова.
Говорили на совещании также о работе в зимний период дорожных служб и техники. Отмечено, что специалисты должны быть готовы провести ямочный ремонт, ведь перепады температур сказываются на асфальте.
Андрей Травников поручил ознакомиться с опытом других городов: применяемые технологии, оборудование, смеси.