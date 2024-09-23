Премьер Дании призвала отказаться от красных линий в конфликте с Россией

Позиции различных стран и политических структур на Западе по вопросу разрешения для Украины бить западным оружием по целям внутри России разнятся. Например, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 17 сентября, что снятие ограничений на применение Киевом западного дальнобойного оружия для ударов по России не станет переходом красной линии, после которой НАТО будет «в состоянии войны» с Москвой. Европарламент два дня спустя одобрил резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения такого рода.