Правительство концептуально поддержало запрет пропаганды идеологии чайлдфри

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас в интернете распространены чайлдфри-сообщества, которые публично пропагандируют отказ от деторождения и проявляют неуважение к материнству и отцовству, детям и многодетным семьям. Авторы инициативы предлагают внести изменения в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в некоторые другие законодательные акты. Таким образом, предполагается предусмотреть механизм защиты традиционных семейных ценностей по аналогии с механизмом защиты от деструктивной информации.