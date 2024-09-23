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Правительство концептуально поддержало запрет пропаганды идеологии чайлдфри

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Правительство концептуально поддержало законопроект, предлагающий запретить пропаганду идеологии чайлдфри, следует из заключения, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Законопроект направлен на сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей. Он предусматривает установление защиты от распространения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от рождения детей.

«Предполагаемое законопроектом регулирование концептуально поддерживается <…> Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки», — говорится в заключении.

При этом правительство рекомендовало доработать документ. В частности, нуждается в уточнении понятие «отказ от деторождения» — чтобы избежать неоправданного отнесения к пропаганде ситуаций, когда обсуждается отказ от деторождения по религиозным соображениям или когда отказ от рождения ребенка вынужденный по медицинским причинам или в случае изнасилования.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас в интернете распространены чайлдфри-сообщества, которые публично пропагандируют отказ от деторождения и проявляют неуважение к материнству и отцовству, детям и многодетным семьям. Авторы инициативы предлагают внести изменения в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в некоторые другие законодательные акты. Таким образом, предполагается предусмотреть механизм защиты традиционных семейных ценностей по аналогии с механизмом защиты от деструктивной информации.