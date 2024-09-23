Главу муниципального образования Боханского района судом сняли с должности

Выявлено, что в декабре 2023 года глава одного из сельских поселений района был признан виновным по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Он внес фиктивные сведения в документ об использовании земельного участка местным жителем с 1997 года. Это является основанием для досрочного сложения полномочий.