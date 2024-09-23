Алаудинов заявил, что ВСУ лишились шанса прорваться к Курской АЭС

«Потому что действительно уже за этот период, пока мы остановили, удержали противника, уже выросли несколько эшелонов и линий обороны, полностью хорошо подготовленных, оборудованных. Поэтому они прекрасно понимают, что выполнить задачу максимум, которая когда-то перед ними ставилась — блицкриг, — у них не получится», — сказал «РИА Новости» Алаудинов.
Тем не менее, ВСУ «пытаются хотя бы где-то улучшить свою тактическую ситуацию» и «закрепиться, чтобы их не выбили уже», утверждает командир «Ахмата». Он заверил, что обстановка на курском направлении подконтрольная.
В Курской области с 6 августа продолжаются боестолкновения с ВСУ. 27 августа Курскую АЭС посетил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Он заявил, что в регионе «возникла опасность ядерного инцидента» из-за близости военных действий. В том же месяце власти ограничили въезд в город Курчатов, где расположена АЭС.