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Картаполов рассказал о повестках в армию этой осенью

Осенний призыв в 2024-м пройдет по старым правилам, однако в тестовом режиме электронные повестки будут приходить в трех регионах, сообщил Картаполов. Как сообщали в Минцифры, реестр военнообязанных полноценно заработает с 2025-м.

Источник: РИА "Новости"

Основанием для призыва на срочную военную службу этой осенью будут являться бумажные повестки, однако электронные повестки будут рассылаться в тестовом режиме в трех регионах, рассказал «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Основанием для призыва этой осенью будут служить бумажные повестки. В трех регионах будет проводиться тестирование единого реестра военнообязанных: это Рязанская область, республика Марий-Эл и, по-моему, Сахалин», — сказал депутат.

Осенний призыв обычно проходит с 1 октября по 31 декабря. Призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. С декабря 2024 года штатная численность ВС России возрастет до 2 389 130 единиц, из них 1,5 млн составят военнослужащие. Соответствующий указ 16 сентября подписал президент Владимир Путин.

Закон о создании единого реестра военнообязанных и об электронных повестках был принят в апреле 2023 года. Через него повестки, помимо традиционных способов, будут приходить в электронной форме и считаться врученными через неделю после размещения в реестре повесток. Законом устанавливается запрет на выезд за границу с момента получения повесток. Ограничения сохранятся «до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат» или подтверждения уважительной причины для отсрочки. В случае неявки без уважительной причины в течение 20 дней военнообязанный будет считаться уклонистом.

Замглавы Минцифры Олег Качанов заявлял, что реестр полноценно заработает с 2025 года. Реестр планируется заполнить более чем 20 строками данных, в их числе — личные данные (фамилия, имя, отчество, пол), данные паспорта, место жительства и пребывания, сведения о месте работы и работодателе, о дипломе и образовании, а также «иные сведения, определенные правительством Российской Федерации в соответствии с указом президента».