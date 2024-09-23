Картаполов рассказал о повестках в армию этой осенью

Закон о создании единого реестра военнообязанных и об электронных повестках был принят в апреле 2023 года. Через него повестки, помимо традиционных способов, будут приходить в электронной форме и считаться врученными через неделю после размещения в реестре повесток. Законом устанавливается запрет на выезд за границу с момента получения повесток. Ограничения сохранятся «до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат» или подтверждения уважительной причины для отсрочки. В случае неявки без уважительной причины в течение 20 дней военнообязанный будет считаться уклонистом.