Картаполов рассказал о повестках в армию этой осенью

Основанием для призыва на срочную военную службу этой осенью будут являться бумажные повестки, однако электронные повестки будут рассылаться в тестовом режиме в трех регионах, рассказал «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Основанием для призыва этой осенью будут служить бумажные повестки. В трех регионах будет проводиться тестирование единого реестра военнообязанных: это Рязанская область, республика Марий-Эл и, по-моему, Сахалин», — сказал депутат.
Закон о создании единого реестра военнообязанных и об электронных повестках был принят в апреле 2023 года. Через него повестки, помимо традиционных способов, будут приходить в электронной форме и считаться врученными через неделю после размещения в реестре повесток. Законом устанавливается запрет на выезд за границу с момента получения повесток. Ограничения сохранятся «до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат» или подтверждения уважительной причины для отсрочки. В случае неявки без уважительной причины в течение 20 дней военнообязанный будет считаться уклонистом.
Замглавы Минцифры Олег Качанов заявлял, что реестр полноценно заработает с 2025 года. Реестр планируется заполнить более чем 20 строками данных, в их числе — личные данные (фамилия, имя, отчество, пол), данные паспорта, место жительства и пребывания, сведения о месте работы и работодателе, о дипломе и образовании, а также «иные сведения, определенные правительством Российской Федерации в соответствии с указом президента».