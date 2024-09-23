«Это новая страница в вашей жизни»: Текслер встретился с сенатором Натальей Котовой

Губернатор Алексей Текслер провел встречу с новым представителем Челябинской области в Совете Федерации Натальей Котовой. Стороны обсудили планы совместной работы по продвижению интересов региона на федеральном уровне.
Текслер поблагодарил Котову за ее пятилетнюю работу в качестве главы Челябинска, отметив положительные изменения в городе, такие как благоустройство и улучшение общественного транспорта.
— Это новая большая страница в вашей жизни, — сказал Алексей Текслер. — Уверен, что опыт и знания помогут вам и дальше служить Челябинской области. Будем работать в одной команде.
Наталья Котова выразила благодарность за оказанное доверие и подчеркнула важность совместной работы для развития региона.
— Для меня большая честь представлять интересы Челябинской области в Совете Федерации, — сказала сенатор.
Алексей Текслер назначил Наталья Котову представителем региона в Совете Федерации 21 сентября, на следующий день после свой инаугурации. В администрации Челябинска новый сенатор проработала 19 лет, последние пять лет на посту главы города.