Дамир Фаттахов покинул пост замруководителя Росмолодежи

«Пока отправляюсь в отпуск. А потом — #Алга к новым вызовам!», — пишет экс-чиновник. С 2018 по 2021 годы Дамир Фаттахов был министром по делам молодежи Татарстана, а с сентября 2021 — заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи.