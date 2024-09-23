Дамир Фаттахов покинул пост замруководителя Росмолодежи

«Пока отправляюсь в отпуск. А потом — #Алга к новым вызовам!», — пишет экс-чиновник. С 2018 по 2021 годы Дамир Фаттахов был министром по делам молодежи Татарстана, а с сентября 2021 — заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи.
С 12 августа на должность первого заместителя министра юстиции назначен Илья Гомзин. Распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Новым вице-премьером республики стал Фаниль Аглиуллин, его кандидатуру выбрали единогласно на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению.