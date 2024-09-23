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Дамир Фаттахов покинул пост замруководителя Росмолодежи

Дамир Фаттахов покинул должность замруководителя Федерального агентства по делам молодежи. Информацию Фаттахов опубликовал в своем Telegram-канале.

«Пока отправляюсь в отпуск. А потом — #Алга к новым вызовам!», — пишет экс-чиновник. С 2018 по 2021 годы Дамир Фаттахов был министром по делам молодежи Татарстана, а с сентября 2021 — заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

С 12 августа на должность первого заместителя министра юстиции назначен Илья Гомзин. Распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Новым вице-премьером республики стал Фаниль Аглиуллин, его кандидатуру выбрали единогласно на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению.