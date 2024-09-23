Радий Хабиров объяснил, почему главы 50 муниципалитетов Башкирии сложат полномочия

«Никто не покидает должностей. Мы провели и проводим определенную кадровую работу. Да, какая-то небольшая часть глав в силу возраста, по состоянию здоровья уходит. Большинство глав подают на конкурс, комиссии примут соответствующие решения. Мы знаем, кто придет, кто остается», — сказал Радий Хабиров.