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Радий Хабиров объяснил, почему главы 50 муниципалитетов Башкирии сложат полномочия

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания разъяснил ситуацию с массовым уходом глав муниципалитетов с постов. Все дело в прошедших с 6 по 8 сентября выборах.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

По словам руководителя региона, сейчас идет формирование новых представительных органов муниципалитетов. Полномочия глав истекают вместе с истечением полномочий представительного органа. Поэтому в 50 муниципалитетах главы складывают полномочия. Все происходит в соответствии с законом.

«Никто не покидает должностей. Мы провели и проводим определенную кадровую работу. Да, какая-то небольшая часть глав в силу возраста, по состоянию здоровья уходит. Большинство глав подают на конкурс, комиссии примут соответствующие решения. Мы знаем, кто придет, кто остается», — сказал Радий Хабиров.