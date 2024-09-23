Игорь Кобзев встретился с жителями Качугского района

Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с жителями Качуга и Качугского района, которой завершилась рабочая поездка главы региона в территорию. Участие в беседе также приняли мэр Качугского района Евгений Липатов, представители региональных министерств.
Встречу с гражданами традиционно начали с чествования участников специальной военной операции. Губернатор вручил бойцам наручные часы и Благодарственные письма. Память погибших участников СВО почтили минутой молчания. Также глава региона вручил Благодарственные письма активным гражданам за проявленные инициативу и неравнодушие при решении вопросов, связанных с развитием родного поселка и района.
Губернатор подчеркнул: это уже его пятая рабочая поездка в Качугский район, и для него особенно важно было увидеть, какие изменения произошли в районе и самом районном центре за последнее время.
«Рабочий поселок Качуг входит в число опорных территорий Иркутской области, и мы рассматриваем его и другие населенные пункты Качугского района как объекты, которые обязательно должны войти в программу “Комплексное развитие сельских территорий”, это даст новый импульс для развития. Правительство региона поддержит инициативы», — подчеркнул Игорь Кобзев.
На встрече выступили профильные министры. В рамках визита министр образования Иркутской области Максим Парфенов осмотрел объекты образования в разных населенных пунктах района.
«В 2023 году был проведен капитальный ремонт детского сада в деревне Полосково, в Залогской средней школе отремонтирован спортзал. По программе “Развитие образования” с 2021 по 2023 годы провели капитальный ремонт в средней школе села Манзурка и детском саду “Радуга” в самом Качуге. Сегодня осмотрел среднюю общеобразовательную школу и детский сад “Сказка” в селе Бутаково, оба учреждения нуждаются в капитальном ремонте, задача района сейчас — разработать проектно-сметную документация на проведение капитального ремонта», — сообщил Максим Парфенов.
О работах, планируемых для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, рассказал министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов. В 2025 году планируется выделение финансирования на монтаж модульных конструкций для размещения ФАП в селах Харбатово, Карлук и Бутаково в Качугском районе. В этом году за счет областного бюджета продолжаются работы по изготовлению и монтажу модульной конструкции для размещения ФАПа в селе Никилей. В Качуге в хорошем темпе идет строительство поликлиники, на оснащение здания в 2024 году выделено 156,3 млн рублей. Также Андрей Модестов напомнил жителям о необходимости пройти вакцинацию от гриппа в преддверии эпидемиологического сезона.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов сообщил, что с 2023 года на выполнение дорожных работ в рабочем поселке Качуг ежегодно направляется субсидия в размере 40 млн рублей по программе «Транспортный каркас». В 2023 году в Качуге работы провели на улицах Иркутской и в переулке Больничном, в 2025—2027 годах планируется отремонтировать более 2,2 км дорог на улицах Энергетической, Горького, Связи, Подгорной.
О работах, которые были проведены по благоустройству территорий, рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Никитин. За пять лет в Качуге по программе ФКГС благоустроили пять общественных пространств, в общей сложности на эти цели направили более 22,4 млн рублей. Кроме того, он уточнил, что в 2025 году предусмотрена субсидия на приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования для котельных Ангинской, Бирюльской и Верхоленской СОШ в объеме свыше 12,8 млн рублей.
В завершение встречи Губернатор Игорь Кобзев провел личный прием граждан. Глава региона отметил, что важно дать жителям возможность напрямую обратиться к представителям власти со своими вопросами и оперативно получить обратную связь. Граждане задали вопросы, касающиеся социальной защиты, материального оснащения социальных объектов. Людям оказали консультативную помощь, профильные министерства уже взяли вопросы граждан в работу, сообщает пресс-служба областного Правительства.