Игорь Кобзев встретился с жителями Качугского района

О работах, планируемых для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, рассказал министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов. В 2025 году планируется выделение финансирования на монтаж модульных конструкций для размещения ФАП в селах Харбатово, Карлук и Бутаково в Качугском районе. В этом году за счет областного бюджета продолжаются работы по изготовлению и монтажу модульной конструкции для размещения ФАПа в селе Никилей. В Качуге в хорошем темпе идет строительство поликлиники, на оснащение здания в 2024 году выделено 156,3 млн рублей. Также Андрей Модестов напомнил жителям о необходимости пройти вакцинацию от гриппа в преддверии эпидемиологического сезона.