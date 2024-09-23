Зеленский попросил больше снарядов после посещения завода в США

«Спасибо и нам нужно больше», — привел Картрайт слова Зеленского по приезде на завод.
Агентство отмечает, что территория вокруг завода 22 сентября во время визита Зеленского была оцеплена, в районе находились множество правоохранителей.
Одна из жителей США, чьи родители переехали с Украины, рассказала агентству, что многие американцы разобщены из-за оказания помощи Украине, а все больше ее знакомых выступают против поддержки Киева и призывают направлять средства на решение внутренних проблем США.
Как сообщал Atlas News, завод в Скрэнтоне является одним из семи, производящих боевое снаряжение для вооруженных сил США. На заводе изготавливаются крупнокалиберные металлические снаряды, минометные снаряды, в том числе снаряды калибра 155 миллиметров. Газета Washington Post называла завод боеприпасов Скрэнтона «отправной точкой» для усилий администрации президента США Джо Байдена по ускорению поставок вооружения Украине.