Олбани
+15°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский попросил больше снарядов после посещения завода в США

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу же попросил больше снарядов, передает агентство Associated Press со ссылкой на члена палаты представителей США Мэтта Картрайта.

Источник: U.S. Army / Staff Sgt. Deonte Rowell

«Спасибо и нам нужно больше», — привел Картрайт слова Зеленского по приезде на завод.

Агентство отмечает, что территория вокруг завода 22 сентября во время визита Зеленского была оцеплена, в районе находились множество правоохранителей.

Одна из жителей США, чьи родители переехали с Украины, рассказала агентству, что многие американцы разобщены из-за оказания помощи Украине, а все больше ее знакомых выступают против поддержки Киева и призывают направлять средства на решение внутренних проблем США.

Как сообщал Atlas News, завод в Скрэнтоне является одним из семи, производящих боевое снаряжение для вооруженных сил США. На заводе изготавливаются крупнокалиберные металлические снаряды, минометные снаряды, в том числе снаряды калибра 155 миллиметров. Газета Washington Post называла завод боеприпасов Скрэнтона «отправной точкой» для усилий администрации президента США Джо Байдена по ускорению поставок вооружения Украине.