Зеленский попросил больше снарядов после посещения завода в США

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу же попросил больше снарядов, передает агентство Associated Press со ссылкой на члена палаты представителей США Мэтта Картрайта.