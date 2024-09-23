Радий Хабиров потребовал упростить процесс получения льгот многодетным семьям

Напомним, что с 1 сентября в Башкирии начал действовать закон о бесплатном проезде в общественном транспорте для детей из многодетных семей. Эта льгота начала действовать без критерия малообеспеченности.
К этой льготе уже подключены 7835 детей. Для ее получения необходимо написать заявление и подать список документов. Вся процедура проводится через обращение в муниципалитет, но муниципалитеты переложили ответственность на школы. Радий Хабиров призвал упростить процедуру и перевести подачу документов в онлайн.
«Вроде сделали хорошо, а по факту получаем недовольство людей. Разберитесь», — призвал руководитель республики, потребовав решить эту проблему за две недели, и доложить о результатах 7 октября.
Ранее в Башкирии расширили перечень мер поддержки многодетных семей. Теперь они получили право бесплатно ездить в общественном транспорте, посещать музеи и выставки.
Меры поддержки многодетных семей, реализованные в Башкирии:
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до 6 лет лекарственными препаратами по рецептам врача; бесплатное питание обучающихся в общеооразовательных и профессиональных образовательных организациях (с применением критерия малообеспеченности); Прием детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в первоочередном порядке; Предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг в размере не ниже 30 процентов от установленного размера оплаты; Компенсация за приобретенную школьную форму либо заменяющий ее комплект детской одежды для посещения школьных занятий учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций раз в два года; Содействие в улучшении жилищных условий и предоставлении земельных участков, обеспеченных необходимыми объектами инфраструктуры.