Радий Хабиров потребовал упростить процесс получения льгот многодетным семьям

Бесплатное обеспечение детей в возрасте до 6 лет лекарственными препаратами по рецептам врача; бесплатное питание обучающихся в общеооразовательных и профессиональных образовательных организациях (с применением критерия малообеспеченности); Прием детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в первоочередном порядке; Предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг в размере не ниже 30 процентов от установленного размера оплаты; Компенсация за приобретенную школьную форму либо заменяющий ее комплект детской одежды для посещения школьных занятий учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций раз в два года; Содействие в улучшении жилищных условий и предоставлении земельных участков, обеспеченных необходимыми объектами инфраструктуры.