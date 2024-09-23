Губернатор Кубани рассказал о ситуации в Тихорецком районе

Глава Кубани отметил, что все ограничения на въезд в Тихорецк сняты, движение открыто. Все образовательные учреждения начали функционировать в обычном режиме, кроме школы № 8 в станице Новорождественской и детского сада в поселке Каменном. Учащиеся школы временно будут учиться дистанционно, а воспитанников детского сада распределят в другие дошкольные заведения района.