Губернатор Кубани рассказал о ситуации в Тихорецком районе

В Тихорецком районе эвакуированным жителям разрешили вернуться домой. Ликвидация возгораний после атаки со стороны ВСУ и проверка территорий завершены. Об этом рассказал в Telegram (18+) губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава Тихорецка Евгений Голуб проинформировал об открытии штабов для приема граждан на территории двух населенных пунктов, сообщает ИА KrasnodarMedia.
После ЧП 21 сентября с территории муниципалитета эвакуировали 1200 человек. Часть из них разместилась у родственников и знакомых, часть — в предоставленных гостиницах. Сейчас все жители возвращаются домой.
— Спецслужбы завершили работу по проверке территории. А сотрудники МЧС ликвидировали все возгорания — были задействованы 59 человек личного состава и 16 единиц техники. Благодарю за работу всех, кто эвакуировал жителей и обеспечивал их безопасность в эти дни.
Глава Кубани отметил, что все ограничения на въезд в Тихорецк сняты, движение открыто. Все образовательные учреждения начали функционировать в обычном режиме, кроме школы № 8 в станице Новорождественской и детского сада в поселке Каменном. Учащиеся школы временно будут учиться дистанционно, а воспитанников детского сада распределят в другие дошкольные заведения района.
Глава Тихорецка Владимир Голуб в Telegram (18+) сообщил об открытии 22 сентября железнодорожного сообщения и дороги в поселке Каменном. Мэр города отметил, что специалисты прокуратуры и Росгвардии обследовали все объекты инфраструктуры.
— В поселках Тихоньком и Каменном с сегодняшнего дня будут работать штабы для приема граждан, также будет работать приемная межведомственной прокуратуры, — добавил Голуб.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, в Тихорецком районе 22 сентября ввели временный запрет на полевые работы для сельхозпроизводителей. Ограничения распространяются на поля в десятикилометровой зоне от места ЧП.
В ночь на 21 сентября муниципалитет подвергся террористической атаке киевского режима. Два БПЛА были подавлены силами ПВО и РЭБ. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. Кубанцев, проживающих рядом с местом возгорания, временно эвакуировали в ближайшие населенные пункты.
В маршруты пассажирских поездов, следующих через станцию Тихорецкую, 21 сентября временно внесли корректировки. Во второй половине дня 21 сентября на территории ввели режим ЧС.