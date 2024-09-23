Комитет ГД рекомендовал усилить наказание за участие в вооруженном мятеже

«Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 671359−8 “О внесении изменений в статьи 275 и 279 Уголовного кодекс Российской Федерации”… Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы для рассмотрения в первом чтении на 1 октября 2024 года», — сказано в решении комитета.
Законопроектом предлагается установить, что организация вооруженного мятежа или руководство им в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ либо нарушения территориальной целостности РФ наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.
Участие в вооруженном мятеже в тех же целях предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.
При этом если это повлекло причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия, то предлагается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.
Также законопроектом предлагается дифференцировать уголовную ответственность за мятеж в зависимости от степени вовлеченности и от тяжести последствий.
Законопроектом также предлагается внести в пункт 2 примечаний к статье 275 «Государственная измена» Кодекса изменение, предусматривающее возможность освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если лицо добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба.