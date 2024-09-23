Назначение: Дмитрий Михайлов возглавил управление ЖКХ Хабаровска

Дмитрий Михайлов родился в 1977 году. В 2008 году он окончил Новосибирскую государственную академию водного транспорта, что дало ему фундаментальные знания в управлении водными ресурсами и инфраструктурой. Но на этом его квалификация не ограничивается: стаж муниципальной службы у Михайлова превышает 10 лет, а в руководящих должностях он работает более 18 лет. Такой внушительный опыт обещает внести позитивные изменения в коммунальную сферу Хабаровска.