Назначение: Дмитрий Михайлов возглавил управление ЖКХ Хабаровска

С 23 сентября на пост начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска официально вступил Дмитрий Геннадьевич Михайлов, сообщает пресс-служба администрации города.
За его плечами — не просто десятилетия опыта, но и глубокие знания в сфере городского хозяйства, которые будут крайне важны для решения проблем города.
Дмитрий Михайлов родился в 1977 году. В 2008 году он окончил Новосибирскую государственную академию водного транспорта, что дало ему фундаментальные знания в управлении водными ресурсами и инфраструктурой. Но на этом его квалификация не ограничивается: стаж муниципальной службы у Михайлова превышает 10 лет, а в руководящих должностях он работает более 18 лет. Такой внушительный опыт обещает внести позитивные изменения в коммунальную сферу Хабаровска.
Теперь Михайлову предстоит решать важнейшие задачи: подготовка к отопительному сезону, обновление жилищного фонда, модернизация городских систем. Жилищно-коммунальная сфера — одна из самых острых и обсуждаемых в стране, и новому начальнику предстоит найти баланс между требованиями жителей и возможностями городского бюджета.