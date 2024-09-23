В Крыму назначили нового министра ЖКХ: им стал экс-глава Ленинского района

Министром жилищно-коммунального хозяйства Крыма стал бывший глава администрации Ленинского района Захар Щегленко. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
«Назначить Щегленко Захара Владимировича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, — министра жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в документе.
Занимать этот пост чиновник будет в течение срока полномочий главы региона. В своем Telegram-канале Аксенов пожелал министру плодотворной работы в новой должности.
Щегленко занимал пост главы администрации Ленинского района с мая 2023 года. Чиновник покинул этот пост 21 сентября 2024 года. Районный совет принял его отставку по собственному желанию.