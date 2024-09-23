«Потерял нить». Байден оконфузился на пресс-конференции с Моди

«Президент Байден пришел в замешательство и потерял нить событий. <…> Инцидент произошел, когда Байден должен был представить премьер-министра Нарендру Моди в Вилмингтоне, в штате Делавэр. Вместо этого он растерялся и, по-видимому, думал, что ждет вопроса от журналистов. После неловкой паузы комментатор объявил Моди», — говорится в публикации.
Как свидетельствует видео, появившееся в соцсетях, Байден сначала поблагодарил всех присутствующих, а затем, разглядывая окружающих, дважды спросил, кого он должен представить следующим.
СМИ по-разному трактуют поведение Байдена: по мнению Fox News, он, кажется, ждал вопросов от репортеров, а в редакции индийской газеты The Economic Times уверены, что Байден просто забыл имя коллеги.
Байден, которому в ноябре исполнится 82 года, регулярно допускает в публичных выступлениях оговорки и попадает в неловкие ситуации. Это дает его оппонентам повод усомниться в его когнитивных способностях. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность главы Белого дома эффективно руководить государством.
После провала Байдена на июньских дебатах с Дональдом Трампом среди демократов стали громче звучать опасения по поводу умственных способностей действующего президента и призывы к нему отказаться от выдвижения на второй срок. В результате 21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Вместо него кандидатом от демократов выдвинули вице-президента Камалу Харрис.