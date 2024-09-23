«Потерял нить». Байден оконфузился на пресс-конференции с Моди

После провала Байдена на июньских дебатах с Дональдом Трампом среди демократов стали громче звучать опасения по поводу умственных способностей действующего президента и призывы к нему отказаться от выдвижения на второй срок. В результате 21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Вместо него кандидатом от демократов выдвинули вице-президента Камалу Харрис.