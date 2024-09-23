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«Потерял нить». Байден оконфузился на пресс-конференции с Моди

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Самый старый в истории США президент Джо Байден во время пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди дважды в растерянности обратился к публике и, вероятно, своим сотрудникам с вопросом о том, кого он должен представить, сообщил телеканал Fox News.

«Президент Байден пришел в замешательство и потерял нить событий. <…> Инцидент произошел, когда Байден должен был представить премьер-министра Нарендру Моди в Вилмингтоне, в штате Делавэр. Вместо этого он растерялся и, по-видимому, думал, что ждет вопроса от журналистов. После неловкой паузы комментатор объявил Моди», — говорится в публикации.

Как свидетельствует видео, появившееся в соцсетях, Байден сначала поблагодарил всех присутствующих, а затем, разглядывая окружающих, дважды спросил, кого он должен представить следующим.

Во второй раз Байден заметно повысил голос, после чего, судя по всему, один из его помощников подал знак, и Моди поднялся со своего места за спиной американского президента.

СМИ по-разному трактуют поведение Байдена: по мнению Fox News, он, кажется, ждал вопросов от репортеров, а в редакции индийской газеты The Economic Times уверены, что Байден просто забыл имя коллеги.

Байден, которому в ноябре исполнится 82 года, регулярно допускает в публичных выступлениях оговорки и попадает в неловкие ситуации. Это дает его оппонентам повод усомниться в его когнитивных способностях. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность главы Белого дома эффективно руководить государством.

После провала Байдена на июньских дебатах с Дональдом Трампом среди демократов стали громче звучать опасения по поводу умственных способностей действующего президента и призывы к нему отказаться от выдвижения на второй срок. В результате 21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Вместо него кандидатом от демократов выдвинули вице-президента Камалу Харрис.

Байден Джо
дипломатия