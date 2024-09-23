Анна Анохина сохранила пост вице-премьера Крыма

С 2010 по 2014 года Анохина занимала различные должности в Симферопольском городском совете. Далее она возглавила управление земельных ресурсов администрации крымской столицы. В июне 2015 года Анохина стала заместителем министра имущественных и земельных отношений Крыма. Спустя месяц чиновница возглавила Минимущества. В июне 2020 года Анохина стала крымским вице-премьером.