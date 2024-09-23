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Анна Анохина сохранила пост вице-премьера Крыма

Аксенов вновь назначил Анохину заместителем председателя Совета министров.

Источник: Совет министров Крыма

Заместителем председателя Совета министров Крыма вновь стала Анна Анохина. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

«Назначить Анохину Анну Владимировну на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, — заместителя председателя Совета министров», — говорится в документе.

Чиновница приступит к работе во вторник, 24 сентября. Вице-премьер будет занимать этот пост в течение срока полномочий главы Крыма.

«Желаю Анне Владимировне удачи и плодотворной работы на благо Республики Крым», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

С 2010 по 2014 года Анохина занимала различные должности в Симферопольском городском совете. Далее она возглавила управление земельных ресурсов администрации крымской столицы. В июне 2015 года Анохина стала заместителем министра имущественных и земельных отношений Крыма. Спустя месяц чиновница возглавила Минимущества. В июне 2020 года Анохина стала крымским вице-премьером.