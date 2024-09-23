Депутат из Петербурга предложил увеличить штраф за парную езду на электросамокатах

Кроме того, важно штрафовать за остановку и парковку СИМ в аварийном или опасном месте. Таким образом представители власти беспокоятся о безопасности участников дорожного движения, пишет RT. Представитель власти уверен, что кодекс об административных правонарушениях и правила дорожного движения необходимо актуализировать, добавляет «АБН24».