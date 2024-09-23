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Депутат из Петербурга предложил увеличить штраф за парную езду на электросамокатах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября, ФедералПресс. В РФ могут увеличить штраф за езду вдвоем на одном электросамокате. С такой инициативой выступил муниципальный депутат из Северной столицы, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

«Необходимо увеличить денежный штраф за езду на одном самокате вдвоем, за езду по скоростным шоссе и магистралям», — уточнил Ветров.

Кроме того, важно штрафовать за остановку и парковку СИМ в аварийном или опасном месте. Таким образом представители власти беспокоятся о безопасности участников дорожного движения, пишет RT. Представитель власти уверен, что кодекс об административных правонарушениях и правила дорожного движения необходимо актуализировать, добавляет «АБН24».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что петербурженка, сбитая самокатчиками в центре Екатеринбурга, встала на ноги.