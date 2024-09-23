Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Ростовского городского совета молодежи — новый руководитель

Ею стала Арина Арина.

Источник: пресс-служба администрации Ростова

В администрации города Ростова-на-Дону состоялись выборы нового председателя городского совета молодежи, которым стала Арина Арина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.

— Девушка на протяжении многих лет является активистом городского совета молодежи, принимает участие в качестве организатора городских мероприятий, активно занимается медиасферой, проявляет себя в городских, региональных, а также всероссийских молодежных конкурсах, — говорится в сообщении.

Также состоялось награждение активистов районных советов молодежи, которые на протяжении долгого времени оказывали помощь в работе пункта временного ожидания для родственников военнослужащих на территории Военного клинического госпиталя.