Кабмин поддержал освобождение бойцов СВО от наказания на стадии суда

Законопроект внес в августе в Госдуму Верховный суд РФ. В статье 78.1 Уголовного кодекса РФ предлагается установить возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу в Вооруженные силы РФ либо заключивших контракт о прохождении военной службы там и проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.