Кабмин поддержал освобождение бойцов СВО от наказания на стадии суда

«Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе. Реализация положений законопроекта не повлечет возникновения финансово-экономических последствий и не окажет влияния на доходы и расходы бюджетов бюджетной системы РФ», — говорится в проекте отзыва.
«На основании изложенного правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — уточняется в документе.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по делам в отношении мобилизованных или заключивших контракт о прохождении военной службы.
Законопроект внес в августе в Госдуму Верховный суд РФ. В статье 78.1 Уголовного кодекса РФ предлагается установить возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу в Вооруженные силы РФ либо заключивших контракт о прохождении военной службы там и проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.