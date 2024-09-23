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Кабмин поддержал освобождение бойцов СВО от наказания на стадии суда

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство России поддержало законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по делам в отношении мобилизованных или заключивших контракт о прохождении военной службы. Проект отзыва кабмина, одобренного правительственной комиссией по законопроектной деятельности, есть в распоряжении ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе. Реализация положений законопроекта не повлечет возникновения финансово-экономических последствий и не окажет влияния на доходы и расходы бюджетов бюджетной системы РФ», — говорится в проекте отзыва.

«На основании изложенного правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — уточняется в документе.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по делам в отношении мобилизованных или заключивших контракт о прохождении военной службы.

Законопроект внес в августе в Госдуму Верховный суд РФ. В статье 78.1 Уголовного кодекса РФ предлагается установить возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу в Вооруженные силы РФ либо заключивших контракт о прохождении военной службы там и проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.

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