Губернатор Текслер назначил новых заместителей: как изменился список вице-губернаторов

В команде вице-губернаторов — Андрей Фалейчик, Вадим Евдокимов, Алексей Фартыгин, Александр Козлов, Татьяна Кучиц, Александр Лазарев. Также в этих рядах — начальник департамента внутренней политики уральского полпредства Роман Воллерт. Вероятно, его функционал сохранится. Еще один новичок в составе вице-губернаторов — Алексей Кобылин, экс-министр сельского хозяйства Челябинской области.