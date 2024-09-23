Губернатор Текслер назначил новых заместителей: как изменился список вице-губернаторов

«Первыми заместителями губернатора Челябинской области станут Иван Куцевляк и Станислав Мошаров».
В команде вице-губернаторов — Андрей Фалейчик, Вадим Евдокимов, Алексей Фартыгин, Александр Козлов, Татьяна Кучиц, Александр Лазарев. Также в этих рядах — начальник департамента внутренней политики уральского полпредства Роман Воллерт. Вероятно, его функционал сохранится. Еще один новичок в составе вице-губернаторов — Алексей Кобылин, экс-министр сельского хозяйства Челябинской области.
В отставку по итогам перетасовки аппарата уходят вице-губернаторы Александр Богашов, Анатолий Векшин, Виктор Мамин и Сергей Сушков.