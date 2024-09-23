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Reuters: иранский КСИР запретил своим членам использование любых технологических устройств

Корпус стражей исламской революции (КСИР) запретил своим членам использовать любые средства связи после взрывов тысяч пейджеров и раций в Ливане и Сирии. Сейчас КСИР проводит масштабную проверку всех электронных устройств, а не только средств связи.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2023
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как рассказали агентству Reuters два высокопоставленных представителя КСИР, Иран обеспокоен проникновением в свои ряды израильских агентов, включая иранцев, работающих на Израиль. Уже началась тщательная проверка офицеров среднего и высшего звена. «Проверяются их банковские счета как в Иране, так и за рубежом, а также истории из поездок и членов их семей», — сообщил один из собеседников на условия анонимности.

Министерства иностранных дел, обороны и внутренних дел Ирана не стали комментировать эту информацию.

Сотрудники КСИР отказались в подробностях обсуждать, как общаются члены элитных частей вооруженных сил Ирана, насчитывающие 190 000 человек.

На данный момент мы используем сквозное шифрование в системах обмена сообщениями.

представитель КСИР

Вооруженные силы Ирана используют ряд зашифрованных коммуникационных устройств, включая рации, для безопасной связи, сказал другой собеседник. Хотя конкретные модели и марки могут различаться, иранское военное коммуникационное оборудование часто разрабатывалось внутри страны или закупалось у местных и иностранных поставщиков, уточнил он. По его словам, вооруженные силы Ирана перестали использовать пейджеры более 20 лет назад.

Тегеран разработал собственные радиопередатчики военного уровня, чтобы избежать зависимости от иностранного импорта, особенно из-за западных санкций, наложенных на Иран из-за его ядерной программы, утверждает источник.

Руководство КСИР обеспокоено произошедшим в Ливане и Сирии и запросило у «Хезболлы» результаты технической экспертизы, а также несколько образцов сдетонировавших изделий.

В ходе скоординированной атаки 17 сентября на опорных пунктах «Хезболлы» были взорваны пейджеры. В результате атак погибли 39 человек и более 3000 получили ранения. Ливан и «Хезболла» заявляют, что за атаками стоит Израиль. Израиль не отрицал и не подтверждал свою причастность.

Еще одной заботой исламской республики в последнее время является защита ядерных и ракетных объектов страны, особенно подземных.

«С прошлого года меры безопасности на этих объектах значительно ужесточаются», — сказал источник, имея в виду усиление мер после того, что иранские власти назвали попыткой Израиля саботировать ракетную программу Ирана в 2023 году. Израиль никогда не комментировал это.

КСИР является мощной политической, военной и экономической силой в Иране, имеющей тесные связи с верховным лидером аятоллой Али Хаменеи.

Созданный после исламской революции 1979 года для защиты духовной системы правления, корпус имеет собственные сухопутные войска, флот и военно-воздушные силы, которые контролируют стратегическое оружие Ирана.

КСИР оказывает существенное влияние на Ближнем Востоке через свое зарубежное подразделение — бригады «Аль-Кудс», — предоставляя деньги, оружие, технологии и обучение союзным группировкам: «Хезболле» в Ливане, ХАМАС в Газе, йеменским хуситам и ополченцам в Ираке.

технологии