Reuters: иранский КСИР запретил своим членам использование любых технологических устройств

Как рассказали агентству Reuters два высокопоставленных представителя КСИР, Иран обеспокоен проникновением в свои ряды израильских агентов, включая иранцев, работающих на Израиль. Уже началась тщательная проверка офицеров среднего и высшего звена. «Проверяются их банковские счета как в Иране, так и за рубежом, а также истории из поездок и членов их семей», — сообщил один из собеседников на условия анонимности.
Министерства иностранных дел, обороны и внутренних дел Ирана не стали комментировать эту информацию.
Сотрудники КСИР отказались в подробностях обсуждать, как общаются члены элитных частей вооруженных сил Ирана, насчитывающие 190 000 человек.
На данный момент мы используем сквозное шифрование в системах обмена сообщениями.
Вооруженные силы Ирана используют ряд зашифрованных коммуникационных устройств, включая рации, для безопасной связи, сказал другой собеседник. Хотя конкретные модели и марки могут различаться, иранское военное коммуникационное оборудование часто разрабатывалось внутри страны или закупалось у местных и иностранных поставщиков, уточнил он. По его словам, вооруженные силы Ирана перестали использовать пейджеры более 20 лет назад.
Руководство КСИР обеспокоено произошедшим в Ливане и Сирии и запросило у «Хезболлы» результаты технической экспертизы, а также несколько образцов сдетонировавших изделий.
В ходе скоординированной атаки 17 сентября на опорных пунктах «Хезболлы» были взорваны пейджеры. В результате атак погибли 39 человек и более 3000 получили ранения. Ливан и «Хезболла» заявляют, что за атаками стоит Израиль. Израиль не отрицал и не подтверждал свою причастность.
«С прошлого года меры безопасности на этих объектах значительно ужесточаются», — сказал источник, имея в виду усиление мер после того, что иранские власти назвали попыткой Израиля саботировать ракетную программу Ирана в 2023 году. Израиль никогда не комментировал это.
Созданный после исламской революции 1979 года для защиты духовной системы правления, корпус имеет собственные сухопутные войска, флот и военно-воздушные силы, которые контролируют стратегическое оружие Ирана.
КСИР оказывает существенное влияние на Ближнем Востоке через свое зарубежное подразделение — бригады «Аль-Кудс», — предоставляя деньги, оружие, технологии и обучение союзным группировкам: «Хезболле» в Ливане, ХАМАС в Газе, йеменским хуситам и ополченцам в Ираке.