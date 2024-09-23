Reuters: иранский КСИР запретил своим членам использование любых технологических устройств

Как рассказали агентству Reuters два высокопоставленных представителя КСИР, Иран обеспокоен проникновением в свои ряды израильских агентов, включая иранцев, работающих на Израиль. Уже началась тщательная проверка офицеров среднего и высшего звена. «Проверяются их банковские счета как в Иране, так и за рубежом, а также истории из поездок и членов их семей», — сообщил один из собеседников на условия анонимности.