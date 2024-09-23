Кремль счел преждевременным комментировать «план победы» Зеленского

«Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ. Если как раз уже будет по официальным источникам появляться какая-то информация, конечно же, мы изучим. Пока же очень много разной, в том числе противоречивой информации, недостоверной информации. Относимся к этому очень сдержанно», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, вызывает ли озабоченность Кремля продолжение операции ВСУ в Курской области, закрепленное в «плане победы». Об этом ранее написала The Times.