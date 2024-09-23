Кремль счел преждевременным комментировать «план победы» Зеленского

Пока так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского не будет официально представлен, заниматься его анализом преждевременно. Москва относится к этому очень сдержанно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ. Если как раз уже будет по официальным источникам появляться какая-то информация, конечно же, мы изучим. Пока же очень много разной, в том числе противоречивой информации, недостоверной информации. Относимся к этому очень сдержанно», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, вызывает ли озабоченность Кремля продолжение операции ВСУ в Курской области, закрепленное в «плане победы». Об этом ранее написала The Times.
По данным журнала, всего план Зеленского содержит четыре ключевых пункта. Помимо продолжения операции в Курской области это гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», запрос о «специфическом» современном оружии, а также международная финансовая помощь Украине. Зеленский ранее говорил, что «план победы» состоит из пяти пунктов: «четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны».
Как пишет The Times, президент США Джо Байден, скорее всего, не объявит после встречи с Зеленским о снятии ограничений на использование Киевом западного дальнобойного оружия для ударов по России, включая применение ракет Storm Shadow (их производит Британия, но оружие содержит компоненты американского производства). Это решение должны принять США и Великобритания, говорит дипломат из третьей страны НАТО, отмечая, что «уровень угрозы со стороны русских и [президента России Владимира] Путина никогда не был таким высоким».
Издание до этого писало, что Лондон и Вашингтон могут тайно разрешить Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойными западными ракетами Storm Shadow. По данным газеты, решение могут держать в секрете до первого пуска.
Президент Владимир Путин 12 сентября заявил, что разрешение Киеву использовать западное дальнобойное оружие для ударов по России сделает страны НАТО прямыми участниками конфликта. «Если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — подчеркнул он.
Говоря о боевых действиях в Курской области, которые продолжаются почти месяц, Путин назвал «священным долгом» выдавить ВСУ с этой территории. Ранее он исключил переговоры с украинской стороной, пока продолжаются боевые действия в Курской области.
Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».
Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.