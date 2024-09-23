План Зеленского и ситуация вокруг российских шахматистов. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Кремле.
Глава государства встретится с руководителем Курчатовского института Михаилом Ковальчуком, чтобы обсудить деятельность научной организации.
О плане Зеленского
Кремль изучит план президента Украины Владимира Зеленского, если он будет в официальных источниках: «Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ. Если когда-то по официальным источникам будет появляться какая-то информация, мы, конечно же, внимательно изучим».
Об архитектуре безопасности
Система международных отношений сейчас меняется, предстоит построить новую архитектуру безопасности Европы: «Очевидно, в связи с тем, что меняется стремительно, и архитектура безопасности Европы — предстоит вообще отстроить новую архитектуру безопасности Европы. Меняется вся система международных отношений».
О работе МИД по публикации данных о преступлениях Киева
Что касается доклада посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника «Курская область: террористическая вылазка киевского режима», то Кремль позитивно оценивает деятельность ведомства по распространению данных о террористических действиях Украины в регионе.
О ситуации на Ближнем Востоке
Напряженность на Ближнем Востоке растет, это вызывает озабоченность: «Безусловно, ситуация деградирует каждый день. Стремительно деградирует. Напряженность растет. Непредсказуемость растет. Это предмет для нашей крайней озабоченности».
О ситуации вокруг российских шахматистов
Запад и Украина оказывают давление на Международную шахматную федерацию: «К сожалению, FIDE также не свободна от политизации спорта и политизации мира шахмат. Это тоже является фактом, который, к сожалению, приходится признавать».
Россия выражает признательность тем странам, которые поддержали на генассамблее FIDE инициативу допустить российских и белорусских шахматистов к соревнованиям.
Россия продолжит работу над снятием санкций с ее шахматистов и надеется на изменение баланса сил в FIDE: «Надеемся, что эта работа со временем даст результаты и баланс сил в FIDE в данном конкретном случае изменится».
О ситуации вокруг Wildberries
Расследование произошедшего у офиса Wildberries ведут правоохранители, Кремль не считает это темой для комментариев.
«Сам процесс слияния компаний — это опять же не входит в нашу компетенцию, это абсолютно деловые процессы, бизнес-процессы, которые не нуждаются в наших комментариях».
О публикации об инциденте во время испытаний «Сармата»
Кремль не комментирует публикации о якобы имевшем место инциденте во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»: «Мы не располагаем никакой информацией на этот счет. Это скорее вопрос, который относится к компетенции наших военных. Поэтому я рекомендую туда обращаться».
О законопроекте о требованиях к гаджетам Apple
Кремль пока не знает всех деталей законопроекта, обязывающего Apple дать возможность устанавливать на своих гаджетах российский магазин приложений RuStore: «Насколько я понимаю, официально у нас и не продается “яблочная” техника в России, у нас нет и официального сервисного обслуживания и так далее. Поэтому всех нюансов этого документа я пока не понимаю, я просто не знаю их».