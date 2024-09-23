План Зеленского и ситуация вокруг российских шахматистов. Темы брифинга Пескова

Кремль пока не знает всех деталей законопроекта, обязывающего Apple дать возможность устанавливать на своих гаджетах российский магазин приложений RuStore: «Насколько я понимаю, официально у нас и не продается “яблочная” техника в России, у нас нет и официального сервисного обслуживания и так далее. Поэтому всех нюансов этого документа я пока не понимаю, я просто не знаю их».