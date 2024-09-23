Песков переадресовал в Минобороны вопрос об испытаниях ракеты «Сармат»

«Мы не располагаем никакой информацией на этот счёт. Это скорее вопрос, который относится к компетенции наших военных, поэтому я рекомендую туда обращаться», — сказал Песков журналистам, комментируя публикации западных СМИ о якобы неудачных испытаниях российской баллистической ракеты «Сармат».