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Песков переадресовал в Минобороны вопрос об испытаниях ракеты «Сармат»

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопрос об испытаниях ракеты «Сармат».

Источник: © РИА Новости

«Мы не располагаем никакой информацией на этот счёт. Это скорее вопрос, который относится к компетенции наших военных, поэтому я рекомендую туда обращаться», — сказал Песков журналистам, комментируя публикации западных СМИ о якобы неудачных испытаниях российской баллистической ракеты «Сармат».

Песков Дмитрий