«Мы не располагаем никакой информацией на этот счёт. Это скорее вопрос, который относится к компетенции наших военных, поэтому я рекомендую туда обращаться», — сказал Песков журналистам, комментируя публикации западных СМИ о якобы неудачных испытаниях российской баллистической ракеты «Сармат».
Песков переадресовал в Минобороны вопрос об испытаниях ракеты «Сармат»
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопрос об испытаниях ракеты «Сармат».