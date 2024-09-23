Накануне в британских СМИ появилась первая фотография нового сибирского котенка Стармера по кличке Принц. После этого с критикой выступил кандидат на прошедших в июле выборах Стивен Джеймс, который представлял ныне оппозиционную Консервативную партию.
«Тот факт, что Кир Стармер выбрал российского сибирского котенка вместо британского короткошерстного, является самым ясным признаком того, что он не поддерживает Британию. Если премьер-министр не может поддерживать британских короткошерстных, то как мы можем ожидать, что он будет поддерживать британских работников?», — написал Джеймс в соцсети X, прикрепив хэштег с призывом поддерживать «Британию, а не Россию».
Действующий главный мышелов Великобритании кот Ларри с Даунинг-стрит отреагировал на эту новость заявлением в своем аккаунте в соцсети X, что новый котенок «будет ему подчиняться», и пригрозил тому ссылкой в случае неповиновения. Ларри также утверждал, что сам он милее, чем любой котенок.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.