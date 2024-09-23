РФ призвала отклонить претензии Украины по правам в Азовском и Черном морях

Украина инициировала спор с РФ 16 сентября 2016 года. Для проведения разбирательства по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года был создан международный трибунал при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге. В Киеве утверждают, что Россия нарушает суверенные права Украины в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе. Москва эти обвинения отвергает.