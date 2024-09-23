РФ призвала отклонить претензии Украины по правам в Азовском и Черном морях

«Призываю вас не поддаваться на плохо продуманные, необоснованные, я бы даже сказал, отчаянные попытки Украины получить какую-либо выгоду по спорной ситуации с РФ», — отметил он, обращаясь к судьям.
«Все претензии Украины являются безосновательными, выходят за рамки юрисдикции арбитража и должны быть отклонены в полном объеме», — подчеркнул дипломат.
Украина инициировала спор с РФ 16 сентября 2016 года. Для проведения разбирательства по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года был создан международный трибунал при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге. В Киеве утверждают, что Россия нарушает суверенные права Украины в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе. Москва эти обвинения отвергает.