Рябков заявил о неизменной позиции РФ по ядерным испытаниям

«Ничего не поменялось. Как было определено и сформулировано президентом Российской Федерации, мы можем провести такие испытания, но мы не будем их проводить, если от таких шагов, в плане проведения испытаний, будут воздерживаться США», — сказал он.
Также он отметил публикации в СМИ о том, что инфраструктура новоземельного полигона находится в полной готовности. По словам Рябкова, это было сделано в ответ на шаги Вашингтона, который на протяжении нескольких лет сфокусировано занимался усовершенствованием инфраструктуры в этой сфере.
Помимо этого, замглавы МИД РФ отметил, что Россия обеспокоена тем, что США не спешат возвращать ракеты средней дальности с Филиппин, развернутые там на время учений.
Ранее, 29 августа, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что власти США стремятся нарушить международную ядерную безопасность, а также отметил, что тревожным обстоятельством является эксперимент США, который был проведен 14 мая в подземной лаборатории для ядерных испытаний на полигоне в штате Невада.
До этого, 27 августа, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что российская ядерная доктрина сейчас уточняется и ее могут пересмотреть. Глава МИДа обратил внимание, что это хорошо известно американским политикам, чья страна ведет себя как хозяин и пребывает в полной уверенности в своей безопасности.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 17 июня заявил, что альянс рассматривает возможность привести ядерное оружие стран-членов в боеготовность. По мнению генсека, обсуждение этого вопроса должно напомнить миру, что НАТО всё еще «ядерный альянс». Комментируя эти слова, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления являются очередным нагнетанием напряженности.