Опубликовано письмо покушавшегося на Трампа стрелка

«Дорогой мир, это было покушение на Дональда Трампа, но, к сожалению, я вас подвел. Я старался изо всех сил и вложил в это всю смелость, на которую был способен. Теперь вам предстоит завершить работу; и я предложу 150 тысяч долларов тому, кто сможет ее завершить», — говорится в тексте, написанном Раутом.