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National Interest: вечно актуальный бомбардировщик Ту-95 — от «Царь-бомбы» до ДПЛС

В мае два российских бомбардировщика Ту-95 совершили 11-часовой полет над нейтральными водами Берингова моря. Для их сопровождения ВВС США подняли американские истребители F-16 Fighting Falcon. Это подчеркивает непреходящую актуальность советского самолета времен холодной войны.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно The National Interest, полеты российских Ту-95 в районе Аляски доказывают приверженность Москвы возможностям дальней авиации.

Ту-95 («Медведь», по классификации НАТО), впервые поднявшийся в воздух в 1952 году, был разработан для противодействия стратегическим бомбардировщикам США и с тех пор остается основой воздушного флота России.

Со временем он принял на себя новые функции, в частности вариант Ту-95 использовался для сброса «Царь-бомбы» — самого мощного ядерного оружия, когда-либо взорванного.

Чтобы противостоять стратегическим бомбардировщикам, использовавшимся армией США во время Второй мировой войны, советские инженеры задумали создать отечественный аналог. В 1950 году СССР впервые подал заявку на четырехмоторный бомбардировщик, способный пролететь около 8000 километров и поражать цели на континентальной части США.

Некоторые считают Ту-95 российской версией бомбардировщика B-52 — только в турбовинтовой форме.

Ту-95 был оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями Кузнецова с двумя вращающимися в противоположных направлениях четырехлопастными винтами. Советский союз выбрал турбовинтовые двигатели, потому что ранние реактивные двигатели сжигали много топлива в полете. Мощная двигательная система Ту-95 была разработана Фердинандом Бранднером — немецким авиационным инженером и членом нацистской партии, который был захвачен советскими войсками после попытки бежать в Прагу в конце Второй мировой войны.

Свой первый полет Ту-95 совершил в 1952 году, а несколько лет спустя официально поступил на вооружение советских ВВС. В 1961 году Хрущев сообщил, что СССР планирует взорвать самую мощную ядерную бомбу в мире. «Царь-бомба», также известная под своим обозначением АН602, была сброшена на парашюте с борта самолета Ту-95 В.

Этот модифицированный вариант «Медведя» был оснащен модернизированными двигателями, подвесками и механизмами для успешного сброса крупногабаритного ядерного заряда.

В последующие годы были созданы другие варианты бомбардировщика Ту-95, включая примечательную модель Ту-142.

Ту-142 — дальний самолет противолодочной обороны (ДПЛС), который был разработан на базе самолета Ту-95РЦ для борьбы с новейшими подводными лодками вероятных противников. Он проектировался с поисково-прицельной системой «Беркут» и набором средств для поражения подводных лодок. Ту-142 имеет обзорный радиолокатор в обтекателе в центральной части фюзеляжа для обнаружения подводных лодок в надводном положении и под перископом. Может поддерживать связь между подводными лодками Северного и Тихоокеанского флотов и российскими командными пунктами.

Советский союз планировал создать и другие экспериментальные самолеты, в том числе Ту-95ЛАЛ и Ту-95К. Среди вариантов, которые были запущены в серийное производство, — самолет фоторазведки Ту-95МР и Ту-95К, способный запускать ракеты Х-22.