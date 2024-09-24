National Interest: вечно актуальный бомбардировщик Ту-95 — от «Царь-бомбы» до ДПЛС

Ту-142 — дальний самолет противолодочной обороны (ДПЛС), который был разработан на базе самолета Ту-95РЦ для борьбы с новейшими подводными лодками вероятных противников. Он проектировался с поисково-прицельной системой «Беркут» и набором средств для поражения подводных лодок. Ту-142 имеет обзорный радиолокатор в обтекателе в центральной части фюзеляжа для обнаружения подводных лодок в надводном положении и под перископом. Может поддерживать связь между подводными лодками Северного и Тихоокеанского флотов и российскими командными пунктами.