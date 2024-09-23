WSJ перечислила главные провалы Байдена

Политика администрации Байдена на Ближнем Востоке также подверглась критике в статье. Газета отмечает, что эта политика не выстраивалась на основании достигнутых в 2020 году «соглашений Авраама», в соответствии с которыми нормализовать отношения с Израилем при посредничестве США договорились ОАЭ и Бахрейн, позже к ним присоединились Марокко и Судан.