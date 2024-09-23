WSJ перечислила главные провалы Байдена

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден, срок полномочий которого скоро завершится, оставляет своему преемнику мир, погруженный в хаос, такое мнение выразила газета Wall Street Journal в редакционной статье.
Во вторник Байден выступит на Генеральной ассамблее ООН, и это станет «последним его моментом на мировой сцене», пишет издание. Газета анализирует итоги внешней политики США в разных регионах мира за тот период, пока Байден возглавлял Белый дом.
«Это (оставленный преемнику мир — ред.) гораздо более опасный мир, чем тот, что унаследовал Байден, и гораздо менее благоприятный для интересов США, свободы человека и демократии», — пишет издание.
Самым разрушительным решением Байдена Wall Street Journal называет вывод войск США из Афганистана. По мнению газеты, на фоне этого шага доверие к американской «системе сдерживания» рухнуло.
Политика администрации Байдена на Ближнем Востоке также подверглась критике в статье. Газета отмечает, что эта политика не выстраивалась на основании достигнутых в 2020 году «соглашений Авраама», в соответствии с которыми нормализовать отношения с Израилем при посредничестве США договорились ОАЭ и Бахрейн, позже к ним присоединились Марокко и Судан.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе, по мнению издания, Байден добился чуть больших успехов в дипломатическом отношении. Согласно статье, Байден укрепил за счет Австралии, Японии и Филиппин «альянсы США против КНР».
Погрешности во внешней политике действующего президента привели к крупнейшему снижению влияния США с 1930-х годов, пишет газета.
«Рассеять этот надвигающийся шторм будет трудно и опасно», — подводит итоги Wall Street Journal.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.