Уходящий в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в прощальной речи в четверг хвастался своими достижениями за время 10-летнего пребывания во главе организации, пишет Global Times. В частности, он заявил, что за последние 10 лет количество солдат НАТО на восточном фланге увеличилось с нуля до десятков тысяч, количество войск в состоянии повышенной боевой готовности возросло с нескольких тысяч до полумиллиона, а количество союзников, расходующих на оборонные цели не менее 2% ВВП, повысилось с трех до 23. К Североатлантическому альянсу присоединились Черногория, Северная Македония, Финляндия и Швеция.
Кроме того, Столтенберг призвал учесть пять уроков, ключевых для дальнейшего «успеха» НАТО. Он порекомендовал США и Европе не заниматься изоляционизмом, подчеркнул, что «свобода важнее свободы торговли» и что НАТО «не должна совершать ту же ошибку с Китаем», что и с Россией.
Если говорить о десятилетнем сроке Столтенберга, то расширение НАТО действительно стало центральной темой, пишет Global Times. Но в дополнение к пунктам, которые он упомянул в своей речи, стоит обратить внимание на статистику: военные расходы альянса за этот период подскочили более чем на 30%, достигнув в 2024 году 1,185 трлн долларов.
Ключевой вопрос: что, помимо самопровозглашения НАТО «мощным, единым и более важным, чем когда-либо» альянсом, принесло миру ее расширение? В какой степени «безопасность» обеспечивается за счет средств к существованию, благополучия и социальной стабильности в Европе? Более или менее безопасно для стран НАТО провоцировать конфронтацию с Китаем, следуя стратегии США в отношении Пекина? Хорошо или плохо милитаризировать и вооружать промышленные цепочки, цепочки поставок, киберпространство и другие сферы и внедрять конфронтационный менталитет в стиле НАТО в тех областях, где возможно здоровое сотрудничество и взаимодействие?
Если надо дать более серьезную и тщательную оценку последнего десятилетия правления Столтенберга, то эти вопросы нельзя игнорировать. И ответы на них совершенно противоположны тем «достижениям», которые подчеркнул генсек альянса.
Под руководством Столтенберга НАТО еще больше сблизилась со стратегическими целями США, и все изменения в альянсе отражали стратегические намерения Америки. Историческая оценка Столтенберга, помимо того, что он стал вторым по длительности пребывания на посту генсекретаря, вероятно, будет включать его образ «лояльного исполнителя» политики Вашингтона и его «авангарда».
На первый взгляд, речь Столтенберга очень похожа на самодовольную декларацию о готовности к войне, но, если читать между строк, то нельзя не увидеть дилемму и потери НАТО. На фоне внутриполитической неопределенности в США каким будет будущее Североатлантического альянса и в чем будет заключаться устойчивая безопасность Европы? В результате «достижений» Столтенберга европейские страны и весь мир оказались в еще более разделенном положении.
А «длительный мир», наоборот, был достигнут в местах с меньшим вмешательством НАТО и ее конфронтационным менталитетом.
Ценность прощальной речи Столтенберга и расширения НАТО состоит в том, что они говорят современному миру, что ему не нужна НАТО. Мы, пишет Global Times, призываем НАТО как можно быстрее «уйти в отставку» вместе с уходящим генеральным секретарем, вместе с устаревшими концепциями менталитета холодной войны, бесплодными «играми», неправильной практикой пропаганды военной силы и стремлением к «абсолютной безопасности», а также вместе с опасным поведением, которое подрывает Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион.
Последствия расширения НАТО для Европы и мира: речь Столтенберга, рост расходов, разжигание конфликта на Украине, конфронтация с Китаем, призыв к роспуску НАТО.