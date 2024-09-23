Global Times: к чему привело расширение НАТО

Ключевой вопрос: что, помимо самопровозглашения НАТО «мощным, единым и более важным, чем когда-либо» альянсом, принесло миру ее расширение? В какой степени «безопасность» обеспечивается за счет средств к существованию, благополучия и социальной стабильности в Европе? Более или менее безопасно для стран НАТО провоцировать конфронтацию с Китаем, следуя стратегии США в отношении Пекина? Хорошо или плохо милитаризировать и вооружать промышленные цепочки, цепочки поставок, киберпространство и другие сферы и внедрять конфронтационный менталитет в стиле НАТО в тех областях, где возможно здоровое сотрудничество и взаимодействие?