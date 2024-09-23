Россию не пригласят на юбилей освобождения Освенцима

«Это годовщина по случаю освобождения. Мы помним жертв, но мы также чтим свободу. Трудно представить присутствие России, которая явно не понимает наши ценности», — рассказал директор музея, созданного на месте бывшего концлагеря, Петр Цивиньский.
Авторы материала добавили, что музей не допускает Россию к участию в церемонии уже третий год подряд.
26 января глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в День памяти жертв холокоста заявила, что «27 января 1945 года союзные войска освободили Аушвиц-Биркенау». Постпредство России при Европейском союзе (ЕС) отреагировало на данное заявление, отметив, что крупнейший нацистский концлагерь освобождала Красная армия, а не «союзные войска».