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Россию не пригласят на юбилей освобождения Освенцима

Представителей России не пригласят на церемонию, посвященную 80-летнему юбилею освобождения Красной Армией нацистского концлагеря Аушвиц-Баркенау в польском Освенциме, которая состоится 27 января 2025 года. Об этом сообщает агентство France Presse.

Источник: Reuters

«Это годовщина по случаю освобождения. Мы помним жертв, но мы также чтим свободу. Трудно представить присутствие России, которая явно не понимает наши ценности», — рассказал директор музея, созданного на месте бывшего концлагеря, Петр Цивиньский.

Авторы материала добавили, что музей не допускает Россию к участию в церемонии уже третий год подряд.

26 января глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в День памяти жертв холокоста заявила, что «27 января 1945 года союзные войска освободили Аушвиц-Биркенау». Постпредство России при Европейском союзе (ЕС) отреагировало на данное заявление, отметив, что крупнейший нацистский концлагерь освобождала Красная армия, а не «союзные войска».

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