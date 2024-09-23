Армия Израиля начала упреждающую наступательную операцию

«Сегодня утром Армия обороны Израиля начала упреждающую наступательную операцию. По сути, мы наносим удары по военной инфраструктуре, которую движение “Хезболлах” строило последние 20 лет», — заявил Халеви в ходе совещания по оценке ситуации в подземном командном центре ЦАХАЛ.