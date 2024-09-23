Армия Израиля начала упреждающую наступательную операцию

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сентября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала «упреждающую наступательную операцию» и «наносит удары по военной инфраструктуре “Хезболлах”, которую это шиитское движение строило в Ливане “последние 20 лет”. С таким заявлением выступил глава Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви.
«Сегодня утром Армия обороны Израиля начала упреждающую наступательную операцию. По сути, мы наносим удары по военной инфраструктуре, которую движение “Хезболлах” строило последние 20 лет», — заявил Халеви в ходе совещания по оценке ситуации в подземном командном центре ЦАХАЛ.
«Мы (ЦАХАЛ — прим. ТАСС) наносим удары по целям и готовимся к следующим фазам, о которых я расскажу позже», — добавил глава Генштаба армии Израиля, чьи высказывания распространила армейская пресс-служба.