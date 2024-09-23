Во Франции заявили о награде Зеленского за узурпацию власти

Ранее Филиппо отреагировал на заявление главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз намерен выделить Украине кредит на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от российских активов. Он подчеркнул, что ЕС украл у России деньги для финансирования Киева.