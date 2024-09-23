Президент Финляндии предложил реформировать Совет безопасности ООН

«У меня три предложения по реформированию Совета безопасности ООН. Первое — увеличить [СБ] на пять членов: один — из Латинской Америки, по двое — из Африки и Азии. Право вето как для постоянных членов, так и для непостоянных должно быть отменено», — сказал Стубб.