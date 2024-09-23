Президент Финляндии предложил реформировать Совет безопасности ООН

ХЕЛЬСИНКИ, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб во время выступления на Саммите будущего в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке предложил реформировать Совет безопасности ООН.
«У меня три предложения по реформированию Совета безопасности ООН. Первое — увеличить [СБ] на пять членов: один — из Латинской Америки, по двое — из Африки и Азии. Право вето как для постоянных членов, так и для непостоянных должно быть отменено», — сказал Стубб.
Третье предложение президента Финляндии заключается в том, чтобы лишить страну — члена Совета Безопасности права голоса, если она грубо нарушает Устав ООН. По словам Стубба, ООН необходимо реформировать, чтобы решать мировые проблемы. Он также заявил, что нужно многостороннее сотрудничество вместо хаоса.
«Основная задача Совета Безопасности ООН — поддержание мира. Совет не справился со своей задачей», — отметил он.
Это первое выступление в ООН Стубба, вступившего в должность президента Финляндии в начале марта.